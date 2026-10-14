Індія може збільшити план введення вугільних потужностей до 150 ГВт — OilPrice

Індія може переглянути у бік збільшення план зі введення нових вугільних електростанцій до 2035 року через стрімке зростання попиту на електроенергію. Про це заявив голова Центрального управління електроенергетики Індії Гханшьям Прасад, повідомляє OilPrice.

Можливе збільшення плану

Торік Індія планувала наростити вугільні генерувальні потужності на 97 ГВт до 2035 року та довести їхній встановлений обсяг до 307 ГВт. Наразі країна має 231 ГВт встановлених вугільних потужностей.

За словами Прасада, зростання попиту на електроенергію протягом останнього року показало потребу переглянути параметри розширення. Він допустив, що обсяг нових вугільних потужностей може зрости до 105 ГВт або навіть до 150 ГВт. Посадовець пояснив це необхідністю мати стабільні джерела постачання електроенергії, здатні покривати зростаючий попит.

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Вугілля та відновлювана енергетика

За даними фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря, станом на серпень 2026 року вугільні та лігнітові потужності Індії становили 231 ГВт, або 42% усіх генерувальних потужностей країни. Водночас відновлювана енергетика без урахування великих гідроелектростанцій зросла до 243 ГВт, що відповідало 44% загальної потужності.

У серпні 2025 року відновлювані джерела мали 193 ГВт, або 39% встановлених потужностей. Окремо Індія має намір збільшити встановлену потужність атомної енергетики з нинішніх 8,8 ГВт до 100 ГВт до 2047 року та побудувати п'ять малих модульних реакторів у країні до 2033 року.

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