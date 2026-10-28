Індія очікує рекордного імпорту 2,8 млн тонн ЗПГ у жовтні — OilPrice

Індія у жовтні 2026 року може імпортувати рекордні 2,8 млн тонн скрапленого природного газу, що на 18% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Водночас індикативна ціна на західному узбережжі країни сягнула $32–33 за млн британських теплових одиниць проти $11 роком раніше, повідомляє OilPrice.

Станом на час публікації до країни вже надійшло близько 2,5 млн тонн ЗПГ. Постачання з Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів, за даними видання, у жовтні зросли на 80% і 30% відповідно проти вересня. Раніше Катар забезпечував приблизно 45% від 24,9 млн тонн індійського імпорту ЗПГ у 2025 році.

Попит випереджає внутрішній видобуток

Споживання газу в Індії збільшилося з 60 млрд кубометрів у 2022 році до 68,5 млрд кубометрів у 2025-му. Внутрішній видобуток упродовж останніх чотирьох років тримався на рівні 34–36 млрд кубометрів на рік, а у вересні 2026 року скоротився на 4% у річному вимірі — до 2,73 млрд кубометрів.

Частка внутрішнього газу у споживанні країни знизилася з 57% у 2022 році до 50% у 2025-му та до 47% у квітні—вересні 2026 року. Розрив між попитом і видобутком дедалі більше покривається імпортним ЗПГ.

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Добрива та міські газові мережі підтримують закупівлі

Виробництво добрив формує близько 29% газового попиту Індії, а міські газорозподільні мережі — ще 28,5%. За останні шість місяців більшість секторів знизили споживання газу на 10–25% через дорожнечу й обмежену доступність ресурсу. Водночас попит у виробників добрив скоротився приблизно на 2%, а споживання у міських мережах зросло орієнтовно на 20%.

Споживання газу в міських мережах зросло з 1,38 млрд кубометрів у серпні 2025 року до 1,67 млрд кубометрів у серпні 2026-го. Частка ЗПГ у забезпеченні цього сегмента останніми місяцями становила близько 45% проти 38% роком раніше.

Ризик додаткового попиту з боку енергетики

OilPrice зазначає, що дефіцит вугілля може спонукати електростанції активніше використовувати газові потужності. У липні—вересні виробництво електроенергії з вугілля зросло на 12,5%, тоді як гідрогенерація влітку впала на 20% у річному вимірі через слабкі мусонні дощі. За повідомленням видання, 95 із 191 індійської вугільної електростанції мають критично низькі запаси палива.

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