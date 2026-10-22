Індія у вересні наростила імпорт нафти з Близького Сходу на 32% — OilPrice

Індія у вересні імпортувала з Близького Сходу 2,8 млн барелів нафти на добу — на 32% більше, ніж у серпні. Це найвищий показник із лютого. За даними OilPrice, який посилається на дані відстеження суден, зібрані Reuters, близькосхідна нафта становила 54% сукупного індійського імпорту минулого місяця.

Більше спотових закупівель

Індійські нафтопереробні заводи збільшили закупівлі спотових партій сировини. За інформацією видання, виробники з країн Перської затоки збільшили обсяги постачання нафти через Ормузьку протоку, використовуючи перевалку з судна на судно в Оманській затоці.

Зростання доступності близькосхідних сортів також пов’язують із відновленням потоків через Ормузьку протоку. На думку джерела Reuters в індійській нафтопереробній галузі, переробники надалі можуть віддавати перевагу більшим обсягам нафти з Близького Сходу через ціни та коротший маршрут доставки з Оманської затоки до Індії.

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Скорочення закупівель у Росії

Росія — держава-агресор — у вересні залишилася найбільшим окремим постачальником нафти до Індії. Водночас імпорт російської нафти зменшився на 14% проти серпня — до 1,8 млн барелів на добу. Її частка в загальному імпорті Індії впала з 46,6% у серпні до 33,5% у вересні.

OilPrice зазначає, що Китай конкурує з Індією за російську нафту. Видання також пов’язує зниження індійських закупівель із подорожчанням російського сорту Urals, який завантажують у балтійських портах: його ціна майже зрівнялася з цінами близькосхідної нафти.

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