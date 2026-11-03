Індонезія навряд чи експортуватиме електроенергію найближчим часом — Channel NewsAsia

Індонезія найближчим часом навряд чи експортуватиме електроенергію, оскільки пріоритетом залишається високий внутрішній попит. Про це 2 листопада в Джакарті заявив координувальний міністр з питань переробки та енергетичного переходу Бахліл Лахадалія, який також є міністром енергетики та мінеральних ресурсів країни, повідомляє Channel NewsAsia.

Експорт залежатиме від ціни

За словами Лахадалії, експорт можливий, якщо потенційні країни-покупці погодяться на ціну, встановлену індонезійським урядом. Якщо домовитися про ціну не вдасться, влада передусім забезпечуватиме внутрішні потреби.

Міністр зазначив, що уряд уже розрахував ціни на експорт електроенергії. Він також закликав державний інвестиційний фонд Danantara не піддаватися лобіюванню з боку іноземних сторін, які прагнуть знизити ціни. За його словами, дозвіл на експорт видає міністерство, а не Danantara.

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Контекст відносин із Сінгапуром

Лахадалія не назвав держав, які можуть бути покупцями електроенергії. Водночас Сінгапур раніше надав компаніям умовні дозволи на імпорт низьковуглецевої електроенергії з Індонезії.

Минулого місяця Індонезія також почала скорочувати експорт природного газу до Сінгапуру, перенаправляючи частину ресурсу на внутрішні потреби у виробництві електроенергії. За даними джерела, країна переорієнтувала 31 млн стандартних кубічних футів газу на добу: 15 млн із Натуну та 16 млн із Суматри. Газ із Натуну спрямували до PLN Batam, а постачання із Суматри перенаправили для забезпечення потреб Батама, Бінтана та Суматри.

Лахадалія заявив, що скорочення поставок газу до Сінгапуру становить близько 8% і, на його думку, залишається в межах мінімальних контрактних зобов’язань. У Сінгапурі природний газ використовують для виробництва приблизно 95% електроенергії.

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