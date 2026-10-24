Індонезія скоротила постачання газу до Сінгапуру — Channel NewsAsia

Індонезія 24 жовтня почала скорочувати експорт природного газу до Сінгапуру, перенаправляючи частину ресурсу на внутрішні потреби електроенергетики. Як повідомляє Channel NewsAsia, індонезійський регулятор у сфері видобутку нафти й газу SKK Migas заявив, що йдеться про 31 млн стандартних кубічних футів газу на добу.

Газ спрямовують на внутрішній ринок

Із загального обсягу 15 млн стандартних кубічних футів газу на добу перенаправляють із Натуни, ще 16 млн — із Суматри. Газ із Натуни надходитиме компанії PLN Batam трубопроводом WNTS–Pulau Pemping–Batam. Постачання із Суматри переорієнтовують трубопроводом TGI для забезпечення потреб в електроенергії на Батамі, Бінтані та Суматрі.

У SKK Migas пояснили, що рішення має забезпечити надійність внутрішніх поставок газу для виробництва електроенергії. Регулятор послався на статтю 8, пункт 1 індонезійського Закону про нафту і газ, який передбачає пріоритет внутрішнього використання природного газу. Відомство також повідомило, що щоденно стежитиме за розвитком ситуації.

Залежність Сінгапуру від газу

Сінгапур отримує природний газ трубопроводами з Індонезії та Малайзії, а також імпортує скраплений природний газ від міжнародних постачальників. Природний газ використовується для виробництва близько 95% електроенергії країни.

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У 2025 році трубопровідний газ становив 43% загального газового імпорту Сінгапуру, а скраплений природний газ — 57%. Яку частку загального постачання Сінгапуру зачепить нинішнє скорочення та чи позначиться воно на виробництві електроенергії або цінах, поки не уточнюється.

Заяви про можливий перегляд експорту

За кілька днів до початку скорочення експорту міністр-координатор Індонезії з питань переробної промисловості та енергетичного переходу Бахліл Лахадалія заявив, що Джакарта може переглянути енергетичний експорт до країн, які, за його словами, не виявляють достатньої поваги до Індонезії. Він не назвав конкретної держави. У відповіді SKK Migas не пов'язали перенаправлення газу з цими коментарями.

Раніше Бахліл також допускав відмову від продовження газових експортних контрактів із сусідніми країнами через потребу пріоритетно забезпечувати внутрішній попит. За даними індонезійського державного агентства Antara, близько 30% видобутого в країні природного газу експортується, тоді як 70% використовується всередині країни. Чинні контракти Сінгапуру на імпорт газу з Індонезії спливають наприкінці 2028 року.

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