Ірак від початку жовтня експортує понад 3,4 млн барелів нафти на добу — OilPrice

Ірак від початку жовтня експортує в середньому понад 3,4 млн барелів нафти на добу. Про це міністр нафти Бассім Мохаммед Худайр повідомив державному агентству INA, пише OilPrice. Це наближається до 3,3–3,5 млн барелів на добу, які країна постачала до того, як війна з Іраном порушила судноплавство через Ормузьку протоку.

Зростання поставок

Порівняно з вереснем, коли середній обсяг експорту становив 2,65 млн барелів на добу, жовтневий показник зріс приблизно на 750 тис. барелів. У вересні близько 250 тис. барелів на добу транспортували нафтопроводом Ірак—Туреччина до турецького порту Джейхан.

За словами Худайра, Ірак використовує три маршрути для експорту: через Ормузьку протоку, до Джейхана та автоцистернами через Сирію. Сирійська нафтова компанія очікувала, що перші вантажівки з іракською нафтою дістануться середземноморського порту до середини жовтня. Більшість іракської нафти, як і раніше, відвантажують із південних терміналів у Басрі та перевозять через протоку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поставки за межі протоки

Багдад також почав самостійно доставляти нафту за межі Ормузької протоки. Покупці хочуть отримувати вантажі вже поза протокою, щоб уникнути страхових надбавок через воєнні ризики. Державна Iraqi Oil Tankers Company перевезла через протоку 2 млн барелів нафти на надвеликому нафтовому танкері.

За даними OilPrice, це стало першим за десятиліття випадком, коли державний маркетолог SOMO перевозив власну нафту за межі Ормузької протоки. Раніше за умовами поставок FOB покупці забирали вантажі в Басрі та самі несли транзитні ризики. Компанія веде переговори щодо придбання власних нафтових танкерів.

У перші місяці війни видобуток на півдні Іраку впав приблизно на 70% — до близько 1,3 млн барелів на добу, зазначає видання. Міністр закордонних справ Фуад Хусейн минулого тижня оцінив втрати країни приблизно у 60 млрд доларів. Багдад планує довести експортні потужності до 5 млн барелів на добу після завершення будівництва нових трубопроводів до Фішхабура й сирійського порту Баніяс, а також нових експортних терміналів в Ормузі.

Читай нас у