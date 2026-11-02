Іранські ВМС заявили про пожежу на танкері після зіткнення з міною — Anadolu Agency
Нафтовий танкер загорівся після зіткнення з морською міною в обмеженій зоні на схід від Ормузької протоки. Про це 2 листопада заявили ВМС Ірану, повідомляє Anadolu Agency. У заяві не вказано назви судна.
Заява іранських ВМС
За твердженням пресслужби ВМС Ірану, танкер увійшов до забороненої та небезпечної зони з вимкненими навігаційними системами. Військові також не надали відомостей про екіпаж, можливих постраждалих або масштаб пошкоджень.
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Попередження судновласникам
ВМС Ірану закликали власників танкерів не перетинати обмежені води без координації та не проходити їх із вимкненими системами ідентифікації. У відомстві заявили, що судновласники мають врахувати долю суден, які заходять до заборонених районів після вимкнення ідентифікаційних систем. За попередженням військових, такі дії можуть призвести до зіткнення з мінами та пожеж.
Як зазначає агентство, повідомлення з’явилося на тлі посилення морської напруженості в районі Ормузької протоки після війни США та Ізраїлю проти Ірану.