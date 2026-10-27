IRENA прогнозує спад введення чистих енергопотужностей у 2026 році — TimesLIVE

У Сінгапурі генеральний директор Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA) Франческо Ла Камера заявив, що у 2026 році світ уперше за п’ять років додасть менше потужностей чистої енергетики. Причинами він назвав недостатню пропускну здатність мереж передачі електроенергії та торговельні бар’єри, повідомляє TimesLIVE.

Обмеження електромереж

За словами Ла Камери, ключова причина відсутності нового рекорду полягає у невідповідності між темпами нарощування генерувальних потужностей і можливостями розподіляти та передавати вироблену електроенергію. Він виступив на полях Сінгапурського міжнародного енергетичного тижня.

Зростання потужностей сонячної та вітрової енергетики прискорювалося щороку з 2021 року, коли пандемія COVID-19 порушила глобальні ланцюги постачання. У 2025 році встановлені потужності чистої енергетики, включно з гідроенергетикою, зросли на рекордні 692 ГВт, або на 15,5%, — до 5 149 ГВт. Це становило половину світових потужностей з виробництва електроенергії.

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Сповільнення в Китаї

Ла Камера пов’язав сповільнення темпів розгортання відновлюваної енергетики в Китаї з обмеженнями мережі, через які частину чистої електроенергії не приймають. У першій половині 2026 року Китай, найбільший у світі виробник відновлюваної енергії, не зміг прийняти до мережі такий обсяг чистої електроенергії, якого вистачило б Мексиці на рік.

За його оцінкою, приріст потужностей в інших частинах світу цього року не компенсує уповільнення в Китаї. Очільник IRENA не назвав числового прогнозу щодо обсягу нових чистих енергетичних потужностей у 2026 році.

Нові потужності відновлюваної енергетики важливі для скорочення глобальних викидів. Минулого тижня ООН заявила про необхідність термінового та суттєвого скорочення викидів, щоб уповільнити глобальне потепління.

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