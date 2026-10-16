Італія та Єврокомісія погодили заходи щодо рахунків за енергію — ANSA English

Італійський уряд і Європейська комісія досягли домовленості щодо заходів, передбачених декретом про рахунки за енергію. Про це повідомив офіс прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні в Палаццо Кіджі.

Домовленість із Єврокомісією

Йдеться про декрет-закон №21/2022. За повідомленням ANSA English, італійська сторона заявила, що домовленість відповідає правилам ЄС щодо державної допомоги та відповідним галузевим нормам.

У Палаццо Кіджі зазначили, що домовленість стала результатом інтенсивних і конструктивних контактів між Єврокомісією та італійською владою.

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Мета заходів

Спільною метою сторони назвали пом’якшення впливу витрат на енергію та обмеження впливу зростання цін на газ на вартість електроенергії для домогосподарств і підприємств.

Також, за заявою італійського уряду, заходи мають зберегти рівні умови конкуренції на внутрішньому ринку та мінімізувати викривлення.

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