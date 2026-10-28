Італія знизила акциз на дизель на 4,9 цента за літр — ANSA English

В Італії запровадили нове зниження акцизу на дизельне пальне на 4,9 цента за літр. Відповідний захід опублікували в офіційному віснику країни 28 жовтня; він діятиме до 7 листопада. Як повідомляє ANSA English, рішення є частиною урядових заходів для підтримки домогосподарств і підприємств на тлі подорожчання пального, пов’язаного з війною в Ірані.

Попередні зниження акцизу

Перше скорочення акцизу на дизель уряд Італії схвалив у березні, після початку війни. Упродовж наступних місяців зниження становило 17 центів за літр, однак згодом його поступово скоротили до 12,2, а потім до 6,1 цента. Дія попереднього зниження завершилася на початку жовтня.

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Протести через ціни на пальне

Останніми тижнями в Італії страйки та масштабні протести проводили фермери, рибалки, водії таксі й далекобійники. Вони заявляли про труднощі через високі ціни на пальне.

На початку жовтня державна енергетична компанія Eni, за заохочення уряду, встановила граничні ціни на своїх автозаправних станціях: 2,25 євро за літр дизеля та 1,99 євро за літр неетильованого бензину. Кілька інших операторів АЗС у країні наслідували це рішення. Минулого тижня Eni повідомила, що її цінове обмеження діятиме до кінця року; такий самий строк встановила кувейтська компанія Q8.

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