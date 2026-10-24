У столиці нігерійського штату Бенуе, Макурді, енергорозподільча компанія Jos Electricity Distribution Plc (JED) припинила подачу електроенергії після того, як заявила про напад на її працівників. Станом на 24 жовтня блекаут тривав третій день. Жителі міста та підприємці скаржаться на спеку, перебої в роботі й труднощі із заряджанням мобільних пристроїв.

Як повідомляє Premium Times, відключення особливо позначилося на підприємствах, які залежать від постійного електропостачання, зокрема на власниках холодильних камер. Один із мешканців, Джон Укеїма, заявив, що розряджені телефони ускладнюють роботу бізнесів, які спілкуються з клієнтами та проводять операції онлайн.

Заклики відновити електропостачання

Житель міста Ату Джозеф назвав тривалу відсутність світла несправедливою щодо споживачів, які сплачують рахунки за електроенергію. У відкритому листі до JED він засудив імовірний напад на персонал компанії, але наголосив, що його наслідки не мають покладатися на всіх жителів Макурді. Джозеф закликав відновити електропостачання, а відповідальних за напад — встановити та притягнути до відповідальності відповідно до закону.

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Інший мешканець, Укан Куруг, закликав JED і уряд штату Бенуе негайно врегулювати суперечку. Він заявив, що у разі невідновлення подачі електроенергії до неділі жителі з понеділка розпочнуть мирну масову акцію біля офісів JED у штаті.

Взаємні звинувачення компанії та влади

JED заявила, що 21 жовтня близько 50 людей, які назвалися молоддю Бенуе, увірвалися до її офісу в Макурді. За версією компанії, група напала на працівників, викрала 10 співробітників, забрала чотири автомобілі та технічне обладнання. JED стверджує, що працівників і майно повернули близько 17:45 після примусового повторного підключення трансформатора, який живить урядову резиденцію та будівлю Асамблеї штату.

Компанія також заявила про схожий інцидент 3 вересня, коли її співробітників нібито утримували в урядовій резиденції після виявлення обходу лічильника. Уряд штату Бенуе відкинув ці звинувачення як безпідставні, заперечив санкціонування насильства та закликав провести неупереджене розслідування. Влада штату заявила, що суперечки щодо підключення трансформаторів і порушень обліку електроенергії слід вирішувати через Нігерійську комісію з регулювання електроенергетики або в суді.

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