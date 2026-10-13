Кабінет Японії схвалив компенсації за обхід Ормузької протоки — Channel NewsAsia

Кабінет міністрів Японії 13 жовтня схвалив три законопроєкти для зміцнення безпеки енергопостачання. Серед них — механізм компенсації імпортерам додаткових витрат на перевезення сирої нафти та пального альтернативними маршрутами, що оминають Ормузьку протоку, повідомляє Channel NewsAsia.

Компенсації та страхування

Міністр промисловості Рьосей Акадзава заявив, що уряд прагне диверсифікувати джерела сирої нафти й інших викопних видів палива та знизити пов’язані з цим ризики. Законопроєкти планують подати до парламенту під час нинішньої позачергової сесії.

Один із документів передбачає грантову програму для компенсації вищих транспортних витрат у разі закупівель нафти та пального маршрутами, що оминають критичні вузькі місця, зокрема Ормузьку протоку. Її фінансуватимуть внесками широкого кола імпортерів — нафтопереробних компаній, трейдерів і виробників нафтохімічної продукції.

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Інший законопроєкт має дозволити уряду частково покривати страхові виплати для нафтових танкерів та суден, що перевозять нафтопродукти і скраплений природний газ. Такий механізм застосовуватимуть, якщо іноземні перестраховики не зможуть надати покриття через посилення геополітичної напруженості.

Залежність від поставок із Близького Сходу

Зміни до законодавства про державну організацію JOGMEC мають дати їй змогу інвестувати в інфраструктуру для альтернативних маршрутів постачання, зокрема трубопроводи.

У 2025 році Японія отримала з Близького Сходу 94% імпортованої сирої нафти, причому 93% цих поставок пройшли через Ормузьку протоку. За словами Акадзави, закупівлі нафти у жовтні мають становити близько 100% середнього місячного обсягу постачань за 2025 рік, що забезпечить необхідні обсяги нафти й нафтопродуктів.

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