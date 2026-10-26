Кабінет Таїланду розгляне субсидії 50 тис батів на сонячні системи — Bangkok Post

Кабінет міністрів Таїланду у вівторок має розглянути програму підтримки домогосподарств, які встановлюватимуть сонячні енергосистеми. Влада пропонує надати по 50 тисяч батів прямої допомоги кожному учаснику програми, розрахованої максимум на один мільйон домогосподарств, повідомляє Bangkok Post.

Субсидії та пільгові позики

Міністр фінансів і віцепрем’єр Екніті Нітітханпрапас заявив, що до реалізації ініціативи планують залучити три державні банки. Вони мають надавати позики за низькими ставками, щоб учасникам не потрібно було сплачувати всю вартість системи наперед.

У разі схвалення пропозиції Кабінетом міністрів реєстрацією та супроводом заявників займатимуться Столичне управління електроенергії та Провінційне управління електроенергії. Вони працюватимуть як центри комплексного обслуговування. За словами міністра, реєстрацію планують відкрити одразу після схвалення програми.

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Не лише панелі на дахах

Спочатку програма стосувалася лише сонячних панелей на дахах. Однак після рекомендації профільного комітету її поширили також на наземні установки та системи, що розміщуються на водоймах. Комітет звернув увагу, що частина мешканців може не мати можливості встановити обладнання саме на даху.

Ініціатива має заохотити населення перейти на сонячну енергію, знизити витрати на електрику та дати домогосподарствам змогу виробляти електроенергію. Надлишок виробленої енергії домогосподарства зможуть продавати до національної електромережі.

Програма є частиною плану Таїланду щодо прискорення енергетичного переходу та зменшення залежності від нафти й природного газу. Природний газ забезпечує майже половину виробництва електроенергії в країні та використовується промисловістю.

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