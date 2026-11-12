Калашник заперечив звинувачення у зловживаннях під час будівництва захисту енергооб’єктів

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Міністр інфраструктури Микола Калашник відреагував на скандал навколо будівництва захисних споруд для енергетичних об’єктів Київської області, якою раніше керував як начальник ОВА.

Посадовець заявив, що під час роботи на цій посаді діяв у межах закону та своїх повноважень. За його словами, має відповідні документи, які підтверджують його позицію, і обіцяє їх оприлюднити.

Калашник також наголосив, що за державну політику та стратегію відповідає міністерство, за якість будівництва — замовники й підрядники, а за забезпечення людей теплом і водою — усі відповідальні структури.

Міністр назвав інформаційні звинувачення кампанією, спрямованою на підрив довіри до його нинішньої роботи. Він запевнив, що готовий відповідати на всі запитання фактами та документами.

Джерело: Микола Калашник (Telegram)

У державному бюджеті на 2026 рік передбачили 67,6 млрд грн на реалізацію планів стійкості. Водночас для завершення вже розпочатих робіт і будівництва наступної черги захисту необхідно додатково близько 60 млрд грн.

«Укренерго» посилить захист енергетичних об’єктів та створить додатковий резерв обладнання перед осінньо-зимовим періодом. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль після наради з правлінням і Наглядовою радою компанії. Окрему увагу приділять безпеці працівників підстанцій та швидкому будівництву захисних конструкцій.

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