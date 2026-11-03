Канада та ЄС домовилися зміцнити ланцюги чистих технологій — Climate Home News

Канада та Європейський Союз на дводенному саміті в Монреалі домовилися посилити співпрацю у сфері енергетичної безпеки, енергетичного переходу та ланцюгів постачання чистих технологій. Сторони виклали домовленості у спільній заяві на сім сторінок, повідомляє Climate Home News.

У документі Канада та ЄС зобов’язалися тісніше співпрацювати щодо інвестицій у критичні мінерали, «зелені» електромережі, джерела енергії, системи накопичення електроенергії та захист енергетичної інфраструктури. Також партнери планують поглибити промислову кооперацію в технологічних ланцюгах створення вартості та усувати двосторонні торговельні бар’єри.

Критичні мінерали та інвестиції

Європейський інвестиційний банк оголосив про новий етап роботи в Канаді, який розпочнеться з прискорення інвестицій у критичні мінерали. Віцепрезидент банку Ніколас Бір заявив, що сторони хочуть перетворити партнерство на інвестиції в реальні проєкти — від видобутку й перероблення до вторинного перероблення.

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Директорка з політики та стратегії Clean Energy Canada Джоанна Кіріазіс назвала це рішення однією з небагатьох конкретних дій саміту. За її словами, електрифікація має залишатися одним із ключових орієнтирів партнерства у питаннях доступності енергії, конкурентоспроможності та енергетичної безпеки.

Дослідження експорту LNG

Канада та ЄС також домовилися оцінити можливості довгострокового енергетичного сполучення через Атлантику. Зокрема, вони проведуть спільне довгострокове дослідження доцільності експорту скрапленого природного газу до Європи. Негайних інвестицій на підтримку такого експорту не оголошували.

Під час саміту сторони також обговорили механізм вуглецевого коригування на кордоні ЄС (CBAM). Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала це питання торговельним подразником. Вона та прем’єр-міністр Канади Марк Карні на пресконференції повідомили про прогрес у пошуку спільних рішень, водночас переговори щодо цього питання ще не завершені.

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