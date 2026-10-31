Канцлер Гілі блокуватиме офшорні ВЕС без зниження рахунків — The Guardian

У Великій Британії канцлер Джон Гілі заявив, що міністри не схвалюватимуть нові проєкти морських вітрових електростанцій, якщо вони не зможуть знизити рахунки споживачів за електроенергію. Як повідомляє The Guardian, рішення стосуватиметься заявок на контракти з державними субсидіями для нових офшорних вітрових проєктів.

Умова для нових проєктів

За словами Гілі, уряд погоджуватиме такі проєкти лише тоді, коли вважатиме, що британська електромережа здатна передати споживачам усю вироблену електроенергію без додаткового зростання витрат. Він пояснив, що немає сенсу будувати генерувальні потужності, які неможливо підключити до мережі, а потім оплачувати їхнє відключення.

Канцлер заявив, що цей підхід застосують під час наступного аукціону з відновлюваної енергетики. Водночас він наголосив, що чиста електроенергія має допомогти послабити залежність рахунків від міжнародних цін на газ, але перехід до неї має відбуватися у відповідному темпі, у придатних місцях і за наявності мережевої інфраструктури.

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Витрати на мережу та скорочення бюджету

У британському уряді занепокоєні тим, що витрати на примусове обмеження виробництва вітрової енергії можуть підвищувати рахунки. Оператор національної енергосистеми Neso, який фінансується через платежі споживачів, змушений платити вітровим електростанціям за зупинку генерації, коли бракує пропускної здатності кабельної мережі.

Національне аудиторське управління у вересні попередило, що до 2030 року домогосподарства та бізнес можуть зіткнутися зі щорічними витратами до 7,8 млрд фунтів стерлінгів для розв'язання цієї проблеми. Гілі також заявив, що без відновлюваних потужностей, введених за останні роки, цьогорічний стрибок цін на газ сильніше вдарив би по сім'ях і компаніях.

Заява пролунала після оголошення скорочення бюджету енергетичного відомства більш ніж на 3 млрд фунтів стерлінгів, значна частина яких має піти на оборонні витрати. Зокрема, на 741 млн фунтів скоротять програму, що заохочує заміну газових котлів на електричні теплові насоси. Експерти з відновлюваної енергетики попередили, що такі скорочення можуть завадити досягненню цілей із чистого опалення.

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