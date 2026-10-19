Катар планує збудувати в Лівані дві електростанції — Jerusalem Post

Катар пропонує протягом трьох років збудувати в Лівані дві газові електростанції та укласти 20-річну угоду про постачання зрідженого природного газу. Ініціатива є частиною програми відновлення енергетичного сектору країни, державна енергокомпанія якої нині забезпечує електрикою лише кілька годин на добу.

Дві електростанції та LNG

Як повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Reuters, проєкт Національної комплексної програми енергетичних інвестицій розробили за участю урядів Лівану та Катару. Документ передбачає спорудження двох парогазових електростанцій потужністю по 825 МВт — у Дейр-Аммарі на півночі країни та Захрані на півдні.

Пропозиція також передбачає, що QatarEnergy укладе з Ліваном 20-річний контракт на постачання LNG. Газ планують доставляти через плавучу установку зі зберігання та регазифікації потужністю 3,5 млн кубометрів на добу, а також Арабським газопроводом через Сирію, пропускна спроможність якого становить 4,5 млн кубометрів на добу.

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Умови фінансування ще узгоджують

Програма також охоплює будівництво сонячних електростанцій загальною потужністю 800 МВт, вітрових — на 440 МВт, систем накопичення енергії та імпорт електроенергії із Сирії. На початковому етапі передбачено постачання 300 МВт двома окремими маршрутами.

Фінансування та гарантії за проєктом ще перебувають на етапі переговорів. У документі зазначено, що програму розраховують реалізувати за рахунок приватного й проєктного фінансування без початкових видатків із державного бюджету Лівану. Для запуску ініціативи потрібне схвалення обох урядів, а її умови можуть бути змінені. За умови швидкого погодження реалізацію оцінюють у три роки.

Прем’єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані під час візиту до Лівану публічно пообіцяв сприяти відновленню енергетичної галузі країни. Міністерство закордонних справ Катару та міністр енергетики Лівану не відповіли на запити Reuters щодо запропонованого плану.

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