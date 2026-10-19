Катар заявив, що енергетичні потрясіння ще не досягли піку — Al Jazeera

Віцепрем’єр Катару та державний міністр з питань оборони Сауд бін Абдулрахман Аль Тані заявив у Досі, що світові енергетичні потрясіння через війну США та Ізраїлю проти Ірану ще не досягли піку. На Глобальному форумі з безпеки він попередив про подальші наслідки для постачання енергоносіїв, міжнародної торгівлі та економічного зростання, повідомляє Al Jazeera.

Ризики для постачання енергії

Аль Тані зазначив, що в найближчі дні та місяці можливі нові наслідки для енергетичного сектору. Він пов’язав ризики з нестабільністю в Ормузькій протоці — важливому маршруті для перевезень нафти та скрапленого природного газу.

За даними видання, після атак США та Ізраїлю на Іран 28 лютого Тегеран завдав ударів у відповідь у різних частинах регіону. У березні іранські удари пошкодили об’єкти промислового комплексу Рас-Лаффан у Катарі; очікується, що їхній ремонт триватиме кілька років.

Катарський посадовець також виступив проти запровадження плати за прохід суден Ормузькою протокою. На його думку, невизначеність щодо використання цього водного шляху зрештою позначиться на споживачах у світі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контакти з Тегераном і оборона

Попри атаки, Катар продовжує контакти з Іраном на різних рівнях, сказав Аль Тані. Він назвав Іран сусідом Катару та вказав на спільне морське газове родовище й давні економічні інтереси двох держав.

Віцепрем’єр висловив сподівання, що посередницькі зусилля Катару, Пакистану й Оману допоможуть досягти домовленості між США, Іраном та іншими сторонами, зокрема Ізраїлем. На його думку, для стійкого врегулювання потрібен ширший діалог за участю держав Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, Пакистану та Туреччини в консультаціях із міжнародними союзниками.

Нове оборонне партнерство

Аль Тані наголосив на оборонній співпраці Катару зі США, яка, за його словами, дала змогу запобігти більш ніж 90% атак завдяки спільним знанням і військовим спроможностям, розвиненим за останні три-чотири десятиліття. Катар також продовжує розвивати авіабазу Аль-Удейд, де розміщені американські військові та персонал інших держав-партнерів.

Він повідомив, що Катар готується оголосити про нове регіональне оборонне партнерство, яке охоплюватиме протиповітряну оборону, протидію дронам і кібербезпеку. Назви партнерів посадовець не уточнив.

Читай нас у