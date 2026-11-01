Катарський газовоз Al Mayeda зазнав удару в водах Затоки — Anadolu Agency
Катарський танкер для перевезення скрапленого природного газу Al Mayeda увечері п’ятниці зазнав удару невстановленими об’єктами під час проходження водами Затоки. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Qatar Gas Transport Company, відому також як Nakilat. Компанія повідомила про інцидент у неділю.
Екіпаж не постраждав
У заяві, оприлюдненій на Катарській фондовій біржі, Nakilat зазначила, що жоден із членів екіпажу не зазнав поранень. Компанія також заявила, що інцидент не вплинув на довкілля.
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Nakilat повідомила, що після інциденту судно залишається в безпечному стані та придатним до експлуатації. У компанії назвали Al Mayeda судном, яке було залучене до цього випадку.
Оцінка наслідків
Компанія заявила, що оцінює наслідки інциденту та підтримує прямий зв’язок із відповідними органами морської безпеки в регіоні. Nakilat також повідомила, що продовжує уважно стежити за ситуацією.