Кенія шукає торгову назву для нафти з Туркани перед експортом — Nation Kenya

У Кенії Міністерство енергетики та нафти оголосило пошук торгової назви для сирої нафти з Південного Локічару в окрузі Туркана. Пропозиції від громадян прийматимуть до 29 жовтня. Назву планують використовувати для просування кенійської нафти на світовому ринку, повідомляє Nation Kenya.

Підготовка до видобутку та експорту

Комерційний видобуток нафти планують розпочати 1 грудня 2026 року. Компанія Gulf Energy, яка має ліцензії на видобуток у блоках T6 і T7 у Південному Локічарі, має намір почати буріння 1 листопада. На початковому етапі нафту перевозитимуть вантажівками до Момбаси для подальшого експорту.

У першій фазі проєкту, розрахованій на 2026–2032 роки, Gulf Energy планує видобувати 20 тисяч барелів на добу. Із 2033 року компанія має намір збільшити цей показник до 50 тисяч барелів на добу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вимоги до назви та характеристики нафти

У міністерстві зазначили, що обрана назва стане комерційною ідентичністю кенійської нафти на десятиліття та має бути придатною для реєстрації як торговельна марка в Кенії й за кордоном. Міжнародного правила, яке зобов’язувало б країни надавати торгові назви своїй нафті, немає, однак це важливо для її впізнаваності на ринку.

Нафта з Південного Локічару характеризується як легка та малосірчиста, що робить її дешевшою у переробці й придатною для виробництва бензину, дизельного та авіаційного пального. Водночас вона має високий вміст парафіну, тому під час транспортування потребує підігріву в трубопроводах або вантажівках, що може збільшувати логістичні витрати.

Пробні партії цієї нафти експортували у 2019–2020 роках, щоб оцінити її перспективи на світовому ринку. За даними видання, вони могли отримати дисконти щодо еталонної марки Brent.

Читай нас у