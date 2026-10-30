Керівники ExxonMobil і Chevron скасували поїздку на ADIPEC в Абу-Дабі — OilPrice

Генеральний директор ExxonMobil Даррен Вудс і президент Chevron з видобутку Клей Нефф скасували плани відвідати енергетичну конференцію ADIPEC, яка відбудеться 2–5 листопада в Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати. Причиною стали безпекові побоювання, повідомляє OilPrice із посиланням на джерела Reuters.

Вудс і Нефф мали взяти участь в одному з найбільших щорічних заходів нафтової галузі. Водночас ім’я Вудса станом на четвер ще залишалося в онлайн-програмі конференції. ExxonMobil і Chevron не коментували повідомлення про скасування поїздок.

Безпекова ситуація в регіоні

Рішення керівників компаній ухвалили на тлі того, що Вашингтон розглядає можливість нової військової операції проти Ірану. Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати не атакуватимуть Іран до проміжних виборів 3 листопада, однак згодом допустив імовірність ще однієї військової операції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними OilPrice, Об’єднані Арабські Емірати не зазнавали іранських атак із травня. У Саудівській Аравії цього місяця удари хуситів були спрямовані на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда та штаб-квартиру Saudi Aramco. Минулого тижня Державний департамент США наказав частині американських дипломатів залишити королівство.

Очікування від ADIPEC

Саудівська Аравія вже перенесла щорічну Future Investment Initiative на 2027 рік через порушення авіасполучення після атак. WPC Energy Congress в Ер-Ріяді цього місяця все ж відбувся, хоча кількох керівників великих нафтових компаній прибрали зі списку спікерів. Через закриття аеропортів деяким делегатам довелося їхати до сусідніх країн, щоб вилетіти додому.

Організатори ADIPEC очікують рекордної участі: торік захід, який проводить державна нафтова компанія ADNOC, відвідали майже 240 тисяч людей. Цьогорічна виставка має зібрати учасників із понад 170 країн. Понад 120 американських компаній мають бути представлені на заході — це друга за чисельністю національна представленість після Китаю. У програмі також залишалися генеральна директорка BP Мег О’Нілл і генеральний директор Equinor Андерс Опедал.

Читай нас у