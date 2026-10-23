Кіпр планує встановити 94 швидкі зарядні пункти для електромобілів — Cyprus Mail

Міністерство транспорту Кіпру планує встановити 94 нові швидкі зарядні пункти для електромобілів загальною вартістю 10 млн євро. Із них 76 пунктів призначатимуться для легкових автомобілів, ще 18 — для важкого транспорту, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на лист міністерки транспорту Еві Цолакі.

Мережа з 13 зарядних локацій

План передбачає створення десяти зон заряджання для легкових машин і трьох — для важких транспортних засобів. Вони мають охопити всю дорожню мережу.

Окрім міських вузлів у Нікосії, Ларнаці та Лімасолі, зарядні пункти планують розмістити в Аламбрі, Кофіну, Евріху, Сайттасі, Мандрії, Полісі-Хрисохусі та Паралімні.

У 2026 році планують встановити 16 швидких пунктів для легкових автомобілів. У 2027 році мають додати ще 48 пунктів для легкових машин і 12 — для важкого транспорту, а решту об’єктів планують створити у 2028 році. Кошти на інфраструктуру, заплановану на 2026 і 2027 роки, уже передбачили в бюджеті департаменту електромеханічних служб.

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Потужність і наявна інфраструктура

Десять станцій для легкових автомобілів матимуть загалом 76 пунктів потужністю по 150 кВт. На трьох станціях для важкого транспорту облаштують 18 пунктів: 12 потужністю 350 кВт і шість потужністю 200 кВт.

За даними міністерки, на Кіпрі вже встановили 384 загальнодоступні зарядні пункти на 221 станції. Зокрема, 76 пунктів розташовані в Нікосії, 57 — у Лімасолі, 32 — у Пафосі, 29 — у Ларнаці та 27 — у Фамагусті.

У межах плану відновлення та стійкості вже встановили десять швидких зарядних станцій у загальнодоступних місцях, зокрема біля лікарень, на площі Троодос, біля археологічного комплексу Хірокітія та на автобусних станціях у Пафосі й Полісі-Хрисохусі. Вартість цих робіт становила 840 660 євро. Окремо біля рибальського притулку в Като-Піргосі встановили зарядну станцію потужністю 100 кВт, яка може одночасно обслуговувати два автомобілі. Її вартість становила 77 тис. євро.

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