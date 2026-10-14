Китай 16-й рік поспіль має найбільші у світі вітрові потужності — ECNS

Китай 16-й рік поспіль має найбільші у світі встановлені потужності вітрової енергетики. За перші вісім місяців року країна додала 53,26 гігавата підключених до мережі вітрових потужностей, а їхній загальний обсяг наприкінці серпня сягнув 692,72 гігавата.

Загальна встановлена потужність була на 19,64% більшою, ніж наприкінці серпня роком раніше. Про ці показники повідомила Китайська асоціація вітрової енергетики при Китайському товаристві відновлюваної енергетики, передає ECNS.

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Експорт турбін

Китайські виробники вітрових турбін також розширюють присутність за кордоном. За даними асоціації, вони експортували турбіни до 60 країн на всіх шести заселених континентах. Сім китайських виробників уже створили закордонні виробничі майданчики або планують їх збудувати, щоб наблизити виробництво до міжнародних ринків.

Показники постачань

Торік Китай експортував 1 175 вітрових турбін сукупною потужністю 7,75 гігавата. Це майже на 50% більше, ніж роком раніше. Загалом сукупний експорт китайських вітрових турбін досяг 6 974 одиниць із сумарною потужністю 28,52 гігавата.

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