Китай готує план розподілу великих водневих проєктів — OilPrice

Китайська Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC) розробляє план раціонального розподілу великих проєктів у водневому секторі. Як повідомляє OilPrice, влада прагне стримати надлишкові потужності на тлі перегрітих інвестицій у проєкти з виробництва чистого водню.

Представник NDRC Рен Чжунбао заявив на брифінгу, що надмірні вкладення спостерігаються в окремих сегментах водневої галузі. За його словами, центральна та місцева влада мають ретельно аналізувати проєкти, щоб уникати необдуманих інвестицій і марнування коштів.

Побоювання через надлишок потужностей

Китай уже стикався з надлишковими потужностями та ціновою конкуренцією в сонячній енергетиці на тлі швидкого нарощування встановлених потужностей і експорту обладнання. Виробництво акумуляторів також потрапило під посилену увагу держави через ознаки надлишкових потужностей.

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Влада країни намагається не допустити повторення подібної ситуації у водневій галузі, де одночасно зростають інвестиції та кількість нових проєктів.

Потужності з випуску електролізерів перевищують попит

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2025 році річні виробничі потужності Китаю з випуску електролізерів становили 35 ГВт, тоді як попит був меншим за 2 ГВт. Агентство зазначало, що значний надлишок потужностей посилив конкуренцію між виробниками: ставки переможців аукціонів падали до 170 доларів за кіловат, що нижче повної собівартості.

Згідно зі звітом DNV, Китай забезпечує близько 60% світового розгортання електролізерів та інвестиційних рішень у цій сфері. Аналітики пов'язують зниження витрат на виробництво з технологічними інвестиціями, локальними ланцюгами постачання та доступом до недорогого капіталу.

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