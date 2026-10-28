Китай платитиме за російський газ на 56% менше у 2026 році — OilPrice

Держава-агресор Росія у 2026 році постачатиме Китаю трубопровідний газ за середньою ціною близько 248 доларів за тисячу кубометрів. Для інших іноземних клієнтів Газпрому за межами країн колишнього СРСР середня ціна становитиме 562 долари за тисячу кубометрів, повідомляє OilPrice з посиланням на The Moscow Times, яке цитує документацію російської Держдуми.

Різниця в ціні

Таким чином, ціна для Китаю буде приблизно на 56% нижчою, ніж для інших закордонних покупців Газпрому. За даними видання, Москва розраховує поступово скоротити знижки для китайського ринку в наступні роки.

Оцінка Carnegie Russia Eurasia Center свідчить, що Китай платить Туркменістану за газ до 60 доларів за тисячу кубометрів більше, ніж за російський. Старший науковий співробітник центру Сергій Вакуленко зазначив, що розрив Росії з європейським ринком залишив Газпрому значні запаси газу на Ямальському півострові в Сибіру, для яких немає покупців, і це посилює переговорні позиції Пекіна.

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Переговори щодо нового газопроводу

Переговори щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» також зайшли в глухий кут через суперечку про ціну, пише OilPrice з посиланням на медіа, пов’язані з Китаєм. Вакуленко водночас вказав, що загострення відносин між США та Китаєм, а також нестабільність на Близькому Сході можуть підштовхнути Пекін до скорочення імпорту скрапленого природного газу на користь трубопровідних поставок.

У матеріалі зазначається, що на тлі західних санкцій і зусиль Європейського Союзу зі зменшення залежності від російського газу китайські закупівлі залишаються для Москви важливим джерелом надходжень.

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