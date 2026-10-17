Китай схвалив експорт 3,7 млн тонн палива у жовтні — The Hindu

Китай у жовтні має відновити експорт нафтопродуктів після короткої зупинки під час святкового Золотого тижня. За даними учасників ринку, країна схвалила поставки дизельного пального, бензину й авіапалива загальним обсягом близько 3,7 млн тонн. Про це повідомляє The Hindu.

Відновлення експорту

Про намір Китаю відновити жовтневий експорт нафтопродуктів повідомили чотири трейдери, обізнані із ситуацією. Вони зазначили, що це може послабити напруженість на світових ринках пального.

Дані про приблизно 3,7 млн тонн схвалених поставок надали двоє окремих учасників галузі. Йдеться про сукупний експорт дизельного пального, бензину та авіапалива.

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Щомісячний контроль

Пекін зазвичай регулює експорт пального через систему квот. Водночас останнім часом китайська влада посилила нагляд за такими операціями, перевіряючи поставки щомісяця.

Повідомлення стосується експорту вже перероблених нафтопродуктів, а не сирої нафти. Джерело не наводить окремого розподілу схваленого обсягу між дизельним пальним, бензином та авіапаливом.

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