Китай у жовтні може імпортувати понад 10 млн барелів нафти на добу — OilPrice

Китай у жовтні 2026 року, ймовірно, збільшить імпорт сирої нафти до понад 10 млн барелів на добу — це буде найвищий показник із березня. Вищі поставки можуть зменшити потребу країни використовувати великі комерційні та стратегічні запаси, повідомляє OilPrice з посиланням на дані Kpler, які наводить Reuters.

Китай використовував запаси

За даними видання, після подорожчання нафти понад 100 доларів за барель Китай протягом більшості місяців після березня скорочував закупівлі та використовував запаси сирої нафти. Перед початком війни з Іраном країна, за оцінками, накопичила до 1,4 млрд барелів у комерційних і стратегічних сховищах.

У вересні Китай скорочував запаси в середньому приблизно на 530 тис. барелів на добу. Цю оцінку колумніст Reuters Клайд Расселл зробив на підставі офіційних показників імпорту, внутрішнього видобутку та обсягів переробки, оскільки Китай не публікує даних про запаси сирої нафти.

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Минулого місяця загальний обсяг постачання сирої нафти — з імпорту та внутрішнього видобутку — становив близько 13,46 млн барелів на добу, тоді як нафтопереробні заводи переробили приблизно 13,99 млн барелів. Попри скорочення запасів протягом року, Китай, за оцінкою OilPrice, все ще мав щонайменше 1,2 млрд барелів сирої нафти у комерційних і стратегічних сховищах.

Прогноз на четвертий квартал

Імпорт у жовтні може зрости завдяки закупівлям, здійсненим у серпні, коли Brent переважно коштувала близько 80 доларів за барель. Видання також пов'язує можливе збільшення поставок із вищими потоками нафти з Близького Сходу та відновленням китайського експорту нафтопродуктів.

Водночас аналітики FGE NexantECA та Energy Aspects знизили попередній прогноз китайського імпорту сирої нафти в четвертому кварталі приблизно на 400 тис. барелів на добу. Тепер вони очікують 9,2–9,3 млн барелів на добу — значно нижче від середнього рівня 11,6 млн барелів на добу торік. Якщо ціни залишатимуться високими, Китай може знову активніше використовувати накопичені запаси замість нарощування закупівель.

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