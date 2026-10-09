Китай відновив експорт пального та схвалив 3,7 млн тонн на жовтень — OilPrice

Китай вирішив відновити експорт нафтопродуктів після тижневої паузи. За інформацією OilPrice, що посилається на неназвані торгові джерела Reuters, Пекін схвалив загальний обсяг експорту бензину, дизельного та авіаційного пального у жовтні на рівні 3,7 млн метричних тонн.

Тижнева пауза в експорті

Про призупинення поставок стало відомо 1 жовтня. Тоді Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що державні китайські компанії скасовували навіть уже заплановані експортні партії пального.

За оцінкою Kpler, наведеною у матеріалі, комерційні запаси дизельного пального та газойлю в Китаї були приблизно на 20 млн барелів нижчими за довоєнний рівень. Запаси бензину, за цими даними, були приблизно на 9 млн барелів меншими за рівень, який Пекін прагне відновити перед нормалізацією експорту.

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Ринок дизельного пального

Старша аналітикиня ринку нафти Sparta Commodities Джун Го заявила CNA, що призупинення експортних квот на нафтопродукти було сигналом для ринку про невпевненість Китаю в безпеці потоків сирої нафти з Близького Сходу через можливі нові атаки в Ормузькій протоці.

Перед паузою Китай нарощував експорт пального. За офіційними митними даними, у серпні експорт нафтопродуктів сягнув 6,01 млн тонн — на 12,7% більше, ніж роком раніше, і став найвищим показником із березня 2024 року. За оцінкою OilPrice, якщо інформація про відновлення поставок підтвердиться, це може послабити напругу на ринку дизельного пального, де ціни перебувають на рекордних рівнях.

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