Китай закликав PetroChina, Sinopec і CNOOC наростити видобуток — OilPrice

Національне енергетичне управління Китаю закликало найбільші нафтогазові компанії країни — PetroChina, Sinopec, CNOOC та інших виробників — розширювати виробничі потужності, збільшувати інвестиції й прискорювати створення національних баз постачання нафти та газу. Як повідомляє OilPrice, директиву оприлюднили після засідання 21 жовтня; вона передбачає стабільне зростання видобутку нафти та швидше нарощування виробництва газу.

Запаси покривають частину потреб

За даними видання, на початку війни в Ірані у лютому Китай мав у комерційних і стратегічних сховищах від 1,3 млрд до 1,4 млрд барелів нафти. Це дало китайським нафтопереробникам змогу скоротити закупівлі за кордоном, коли ціна Brent перевищила 100 доларів за барель. У червні імпорт нафти до Китаю, за оцінкою OilPrice, був на 4,4 млн барелів на добу нижчим за середній показник 2025 року.

У вересні китайські НПЗ переробили близько 13,99 млн барелів нафти на добу. Внутрішній видобуток становив 4,43 млн барелів на добу, імпорт — 9,03 млн барелів. Різницю приблизно у 530 тис. барелів на добу, за оцінками аналітиків, покривали вилученням нафти зі сховищ. Наземні запаси КНР станом на тиждень, що завершився 19 жовтня, оцінювали у 1,192 млрд барелів — на 162 млн барелів менше від травневого максимуму.

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Пошук альтернатив іранській нафті

OilPrice пише, що доступні для постачання до Китаю плавучі запаси іранської нафти, за оцінкою Kpler, до 5 жовтня скоротилися до менш ніж 1 млн барелів і згодом були вичерпані. Раніше іранська нафта зі знижками була важливою для незалежних китайських НПЗ. Тепер вони можуть зіткнутися з потребою замінювати ці обсяги дорожчими поставками з Близького Сходу, Африки та інших регіонів за високих ставок фрахту.

За даними китайських державних медіа, 21 жовтня Китай і Російська Федерація — держава-агресор — домовилися підтримувати компанії, які прагнуть розширювати взаємодію в нафтовій сфері. Конкретних нових зобов’язань щодо обсягів постачання не оголошували. У 2025 році Китай видобув рекордні близько 216 млн тонн нафти, а виробництво природного газу перевищило 260 млрд кубометрів. Водночас у вересні країна імпортувала більш ніж удвічі більше нафти, ніж виробила самостійно.

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