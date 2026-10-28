Китайські нафтопереробники закуповують нафту із Західної Африки та Бразилії після того, як ставки морського фрахту знизилися порівняно з рекордними рівнями на початку жовтня. Як повідомляє OilPrice, з посиланням на торговельні джерела Bloomberg, деякі переробники придбали сировину для постачання у грудні з премією до 20 доларів за барель до котирувань ICE Brent.

Ставки фрахту знизилися

На початку жовтня перевезення нафти з Атлантичного басейну до Азії різко подорожчало. За даними Vortexa, які наводить Bloomberg, доставка бареля нафти з узбережжя Мексиканської затоки США до Південної Кореї перевищувала 42 долари, з Бразилії до Китаю — 39 доларів, а із Західної Африки до Китаю — 32 долари.

Згодом ставки на кожному з цих маршрутів знизилися приблизно на 10 доларів за барель. За інформацією співрозмовників Bloomberg, це спонукало китайські НПЗ придбати нафту Ceiba з Екваторіальної Гвінеї, Saturno з Анголи та Mero з Бразилії.

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Конкуренція за альтернативні сорти

Водночас конкуренція з Індією за російський сорт ESPO з Далекого Сходу Росії — держави-агресора — підвищила його ціну. Незалежні китайські переробники, відомі як teapots, шукають найдешевші доступні партії сировини.

Вартість рейсу супертанкера зі США до Азії, яка раніше цього місяця сягала 80 млн доларів, минулого тижня становила близько 60 млн доларів. Через високі транспортні витрати азійські НПЗ замовляють небагато американської нафти з постачанням у листопаді, зазначає OilPrice.

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