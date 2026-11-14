Київщина серед областей із найгіршим захистом енергетики — Калашник

Станом на середину листопада, рівень готовності обʼєктів енергозахисту Київщини складає 55% при середньому по державі 77%. Міністр уточнив, що найгіршу динаміку готовності укриттів енергообʼєктів демонструє прифронтова Херсонська область.

Серед причин, чому відстає Київська область, очільник Мінвідновлення назвав відсутність координації та комунікації на рівні осіб, які відповідають за своєчасне попередження про повітряну тривогу підрядних організацій.

Різке падіння темпів будівництва обʼєктів енергозахисту Київщини центральна влада зафіксувала наприкінці жовтня. Також Калашник визнав: на просідання показників виконання плану стійкості вплинув обмежений пул фірм-підрядників, які обрав профільний департамент Київської ОВА. Мова про чотири компанії, які, зокрема, задіяні на облаштуванні захисту для 26 підстанцій.

Наразі є попередні домовленості про заміну замовника робіт на Держагентство відновлення. Після аудиту Агентство має визначитися з новими підрядниками, які продовжать виконання планів стійкості Київської області.

Як відомо, до того, як стати міністром, Микола Калашник очолював Київську обласну державну (військову) адміністрацію. На посаді він пробув із 24 березня 2025 року до 16 липня 2026 року.

Джерело: Главком

Раніше Калашник заперечив звинувачення у зловживаннях під час будівництва захисту енергооб’єктів.

У державному бюджеті на 2026 рік передбачили 67,6 млрд грн на реалізацію планів стійкості. Водночас для завершення вже розпочатих робіт і будівництва наступної черги захисту необхідно додатково близько 60 млрд грн.

«Укренерго» посилить захист енергетичних об’єктів та створить додатковий резерв обладнання перед осінньо-зимовим періодом. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль після наради з правлінням і Наглядовою радою компанії. Окрему увагу приділять безпеці працівників підстанцій та швидкому будівництву захисних конструкцій.