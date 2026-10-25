Колумбія заявила про пакет на $855 млн для зниження ризику відключень — The Rio Times

Уряд Колумбії заявив про пакет обсягом 2,7 трлн колумбійських песо, або близько 855 млн доларів, для зниження ризику відключень електроенергії в період Ель-Ніньйо. План передбачає фінансування енергокомпаній, збільшення імпорту газу, зміни в роботі дамби Ітуанго та стимули для споживачів, які економитимуть електроенергію, повідомляє The Rio Times.

Частина фінансування потребує схвалення

Із заявленої суми 1,2 трлн песо, приблизно 380 млн доларів, уряд просить Конгрес Колумбії спрямувати з бюджету 2026 року в прискореному порядку. Ще 1,5 трлн песо, або близько 475 млн доларів, уже зобов’язалися спрямувати на потреби енергетичного сектору.

Речник президента Міллер Сото також повідомив про намір збільшити потужність терміналу з імпорту газу в Картахені на 58 млрд британських теплових одиниць на добу. Окремо влада планує надати технічну гнучкість для роботи дамби Ітуанго в департаменті Антіокія. Президент установив 31 грудня 2026 року як крайній термін для основних заходів.

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Низький рівень води та дорожча теплова генерація

Колумбійський метеорологічний інститут IDEAM оголосив про Ель-Ніньйо 8 жовтня та оцінив імовірність того, що явище залишатиметься сильним або дуже сильним щонайменше до березня 2027 року, у 83%. Ель-Ніньйо зазвичай приносить до Колумбії сухішу погоду, що створює додатковий тиск на гідроенергетику країни.

За даними оператора енергоринку XM, 23 жовтня 2026 року водосховища мали 76,5% корисного обсягу води, тоді як роком раніше цей показник становив 83,4%. Частка теплових електростанцій у виробництві електроенергії 21 жовтня сягнула 38,8% проти 9,7% роком раніше. У вересні середня спотова ціна електроенергії зросла на 126% у річному вимірі — до 688 песо за кіловат-годину.

Знижки за ощадливе споживання

У межах програми економії споживачі, які скоротять використання електроенергії більш ніж на 10% від індивідуального цільового рівня, можуть отримати знижку в рахунках. Ті, хто перевищить цільовий показник більш ніж на 10%, платитимуть надбавку. Енергетичний регулятор CREG повідомив, що 81,4% із 5,2 млн споживачів на ринках, охоплених звітністю, заощадили електроенергію або не перевищили встановлений ліміт.

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