Компанії погодилися позичити 40 млн барелів із резерву США — OilPrice

У США компанії погодилися позичити близько 40 млн барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву в межах міжнародної програми вивільнення запасів. За інформацією OilPrice, Міністерство енергетики США 28 жовтня розподілило майже 16,8 млн барелів, а 13 жовтня — ще 23,8 млн барелів.

Ці обсяги завершують останню значну частину внеску Вашингтона до програми, в якій беруть участь близько 30 країн і яка передбачає вивільнення приблизно 400 млн барелів нафти та нафтопродуктів. У березні США погодилися позичити 172 млн барелів у межах цієї програми.

Повернення нафти до резерву

Позичену нафту мають повернути до резерву з відсотками у вигляді додаткових барелів. За оцінкою Міністерства енергетики, до сховищ мають повернути 44 млн барелів, а повернення розпочнеться на початку наступного року. Видання зазначає, що ці барелі можуть допомогти переробникам і трейдерам за умов обмеженої поточної пропозиції, однак не є новим джерелом довгострокового видобутку.

Запаси Стратегічного нафтового резерву США минулого тижня скоротилися до 282,6 млн барелів — найнижчого рівня з жовтня 1982 року.

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Динаміка ринку нафти

Ринок враховував одночасно надходження барелів із резерву та ризики для судноплавства й енергетичної інфраструктури на Близькому Сході. Станом на 00:05 за Гринвічем у п’ятницю грудневі ф’ючерси WTI торгувалися по 102,77 долара за барель — на 0,67 долара, або на 0,65%, нижче за тиждень. Brent у четвер закрився на рівні 114,88 долара за барель, втративши за день 0,44 долара.

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти за тиждень, що завершився 23 жовтня, зменшилися на 1,9 млн барелів, хоча трейдери очікували незначного зростання. Запаси дистилятів скоротилися на 1,5 млн барелів — до 102,8 млн барелів, тоді як запаси бензину зросли на 3,9 млн барелів. Kpler поставила під сумнів показник експорту американської нафти, зазначивши, що зафіксовані нею завантаження були приблизно на 1 млн барелів на добу нижчими за дані EIA.

Повідомлення про дипломатичні контакти

OilPrice також пише про повідомлення щодо відновлення контактів між Вашингтоном, Тегераном і Катаром. За даними видання, катарські посередники нібито представили пропозицію для припинення конфлікту за участю Ірану, США та Ізраїлю, однак неназваний високопосадовець Ірану відкинув її як неприйнятну.

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