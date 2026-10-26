Конгрес США може розслідувати імпорт російського дизеля — The Hill

Група законодавців США, до якої увійшли демократи та сенатор-республіканець Том Тілліс, надіслала великим банкам і портовим адміністраціям листи з попередженням про можливе розслідування Конгресом імпорту дизельного пального з Росії — держави-агресора. Як повідомляє The Hill, листи надіслали після заяв президента Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати імпортуватимуть це пальне.

Автори звернень заявили, що будь-який імпорт російського дизеля до США порушує суттєві юридичні питання та може стати предметом юридичних дій і розслідувань Конгресу. Вони наголосили, що компанії, які імпортують товари з порушенням законодавства США, можуть нести кримінальну й цивільну відповідальність. На думку законодавців, кримінальна відповідальність може загрожувати не лише безпосередньому імпортеру, а й компаніям, які свідомо купують російський дизель або сприяють його ввезенню.

Вимога зберегти документи

Тілліс, член Палати представників Грегорі Мікс і сенатори Джин Шахін, Елізабет Воррен, Рон Вайден, Кріс Кунс та Шелдон Вайтгаус попросили адресатів зберегти документи щодо запланованих або фактичних поставок і транзакцій, пов’язаних із російським дизелем.

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Листи отримали керівники JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo Bank, Goldman Sachs і Morgan Stanley, а також очільники портових адміністрацій Нью-Йорка і Нью-Джерсі, Х’юстона, Корпус-Крісті та Бомонта в Техасі. Якщо демократи здобудуть контроль над однією або обома палатами Конгресу після проміжних виборів, вони матимуть ширші можливості для нагляду й розслідувань щодо зусиль адміністрації Трампа з імпорту дизеля з Росії.

Позиція Білого дому

Раніше цього місяця Трамп заявив, що Росія постачатиме дизельне пальне на американський і світовий ринки на тлі високих цін. Адміністрація також повідомила, що скасує санкції. У Москві заявили, що перша партія дизеля вже вирушила до США.

Ініціатива викликала критику з боку представників обох партій. Її критики вважають, що вона може допомогти Росії продовжувати війну проти України та зашкодити цивільному населенню. У Білому домі заявили, що скасування санкцій є законним і відповідає попередній практиці санкційного підрозділу Міністерства фінансів США. Речниця Білого дому Тейлор Роджерс також заявила, що демократи мають намір продовжувати розслідування щодо Трампа, і стверджувала, що президент зробив більше за будь-кого іншого для завершення російсько-української війни.

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