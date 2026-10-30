Конотоп п’ять днів залишався без стабільного електропостачання: Шмигаль пояснив причини

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У Конотопі на Сумщині внаслідок російських ударів були пошкоджені три ключові підстанції, які забезпечують місто електроенергією. На відновлення живлення та переведення мережі на постійну схему енергетикам знадобилося п’ять днів.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, фахівці «Укренерго» та обленерго п’ять разів намагалися відновити електропостачання.

Однак роботи ускладнювали повторні ураження об’єктів, короткі замикання та нові пошкодження мережі.

Світло повертали поступово — щодня підключали від 5 до 8 тисяч абонентів. На четвертий день електропостачання відновили для всіх споживачів, а на п’ятий їх тимчасово відключили на кілька годин, щоб перевести мережу на постійну схему живлення.

Газопостачання в місті не припинялося. Водночас виникли перебої з водою через відсутність резервного живлення від дизельних генераторів на місцевому водоканалі. Під час відновлювальних робіт енергетики насамперед підключали саме його.

Джерело: Денис Шмигаль

Нагадаємо, що Конотоп п’ятий день без світла після російських ударів, є загроза дефіциту дизеля.

Відео: Конотоп четверту добу без світла після російських ударів.

У Конотопі Сумської області відновили електропостачання після п’яти діб без світла. Місто знову отримує електроенергію після тривалого знеструмлення.

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