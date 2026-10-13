Куба скасувала застарілі нафтові закони для залучення інвестицій — Anadolu Agency

Куба 13 жовтня скасувала закони про нафту, що діяли з 1938 і 1959 років, та запровадила нову правову базу для розвідки й видобутку вуглеводнів. Рішення ухвалили на тлі дефіциту пального та тривалих перебоїв з електропостачанням. За даними Anadolu Agency, зміни оприлюднили в Офіційному віснику Куби.

Нові умови для інвесторів

Реформу запроваджено декретом-законом №135/2026 та декретом №184/2026. Вони регулюють розвідку, видобуток, перероблення, транспортування, зберігання і продаж нафти та природного газу.

Нові правила передбачають угоди про розподіл продукції строком до 40 років із можливістю продовження ще на 10 років. Нафтові концесії можуть діяти до 30 років і поновлюватися ще на десятиліття. Законодавство також дозволяє укладати контракти на нафтосервісні послуги зі спеціалізованими компаніями.

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Контроль держави зберігається

Попри відкриття сектора для міжнародної участі, родовища нафти й газу залишаються у державній власності. Влада може відмовити у видачі дозволів з міркувань національної безпеки та надавати пріоритет внутрішнім енергетичним потребам під час розподілу видобутої продукції.

Новий механізм встановлює обмеження на відшкодування витрат за угодами про розподіл продукції, концесійні збори та роялті. Також передбачено запобіжники проти ухилення від сплати податків і виведення прибутку за кордон через завищення витрат або операції між пов’язаними компаніями. Оператори мають дотримуватися екологічних вимог і норм безпеки та можуть відповідати за шкоду від діяльності з вуглеводнями.

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