Куба збереже літній час до листопада 2027 року через дефіцит електрики — The Rio Times

Куба збереже літній час до 7 листопада 2027 року, залишивши годинники на одну годину попереду стандартного часу. Таке рішення ухвалили Міністерство енергетики і шахт та Міністерство праці й соціального забезпечення країни на тлі дефіциту електроенергії у вечірні години. Про це повідомляє The Rio Times.

За оцінкою кубинських міністерств, продовження літнього часу дасть змогу уникнути до 126 МВт додаткових відключень у період вечірнього піку споживання. З цієї величини 76 МВт пов’язують зі зменшенням потреби у штучному освітленні, ще 50 МВт — із виробництвом електроенергії сонячними панелями в цей час.

Графік роботи та навчання

Через збереження літнього часу початок занять у школах і робочого дня на Кубі перенесуть на 30 хвилин пізніше — з 1 листопада 2026 року до 14 березня 2027 року. У спільній заяві міністерств зазначено, що роботодавці можуть погоджувати інший графік із профспілками, а оплата праці не змінюватиметься.

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Після переходу США на стандартний час 1 листопада Гавана випереджатиме Маямі, Нью-Йорк і Вашингтон на одну годину. Така різниця збережеться до 14 березня 2027 року, коли США знову перейдуть на літній час.

Дефіцит потужності

Національна електроенергетична компанія Unión Eléctrica прогнозувала на вечір 24 жовтня доступну потужність на рівні 1015 МВт за максимального попиту 2850 МВт. Очікуваний дефіцит становив 1835 МВт, а прогнозований обсяг відключень — 1865 МВт.

Найбільший дефіцит генерації 23 жовтня, за даними оператора, сягнув 1787 МВт о 20:00. Кубинські міністерства пов’язали нестачу пального для електростанцій із посиленням американських санкцій. Рішення щодо часу спрямоване на зниження споживання електроенергії, а джерело не повідомляє про нові поставки пального.

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