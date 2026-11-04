LEAG має отримати 1,75 млрд євро за дострокове закриття ТЕС — Der Spiegel

У Німеччині енергетична компанія LEAG має отримати 1,75 млрд євро за дострокове закриття старих вугільних електростанцій. Компанія є виробником електроенергії з Лужиці.

Кошти на переобладнання

Як повідомляє Der Spiegel, LEAG також отримає кошти для переобладнання цих енергоблоків на газові електростанції. Таким чином, для старих вугільних потужностей передбачені виплати як за дострокове припинення роботи, так і за їхню конверсію.

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Оцінка автора коментаря

Матеріал Der Spiegel є коментарем Стефана Шульца. Автор порушує питання, чи може поєднання компенсації за дострокове закриття вугільних електростанцій та фінансування їхнього переобладнання на газові відповідати правовим вимогам.

Це є оцінкою автора коментаря, а не встановленим юридичним висновком. У доступному описі публікації не наведено подробиць щодо суми коштів на переобладнання чи строків його проведення.

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