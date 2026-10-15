Лідери ЄС підтримали заходи для послаблення тиску цін на енергію — Anadolu Agency

Лідери Європейського Союзу на саміті Європейської ради в Брюсселі, Бельгія, 15 жовтня обговорили заходи для послаблення тиску від зростання цін на енергоносії перед зимою. Вони підтримали ініціативи, запропоновані Європейською комісією, водночас розглядали додаткові кроки для зменшення навантаження на домогосподарства, бізнес і економіку ЄС. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Ризики для цін на нафту й газ

Учасники саміту висловили занепокоєння впливом нестабільної ситуації на Близькому Сході на ціни на нафту та газ. За словами посадовця, подорожчання енергоносіїв уже безпосередньо позначається на європейських домогосподарствах і компаніях.

Лідери також застерегли, що взимку тиск на ціни на енергію може посилитися. Тому вони наголосили на потребі короткострокових заходів для пом’якшення безпосереднього ефекту цінових стрибків.

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Перегляд ETS і ринку електроенергії

Окремою темою став поточний перегляд Системи торгівлі викидами ЄС (ETS). Глави держав і урядів виклали свої очікування щодо законодавчих переговорів, які тривають. Обговорення ETS розпочали ще до нинішньої волатильності енергетичних цін, проте події на Близькому Сході надали йому додаткової актуальності.

Деякі лідери також порушили питання про необхідність вивчити дизайн ринку електроенергії ЄС у межах ширших зусиль зі зменшення цінового тиску. Президент Європейської ради Антоніу Кошта після обговорення запропонував кілька змін до проєкту підсумкових висновків саміту.

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