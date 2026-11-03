Ліван почав відключати від електрики близько 100 держустанов — Al Jazeera

У Лівані Міністерство енергетики та водних ресурсів почало відключати електропостачання приблизно 100 державним установам, які мають прострочену заборгованість за рахунками. Рішення почало діяти в понеділок, повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві медіа.

Суперечка міністра з урядом

Цей крок став черговим загостренням конфлікту міністра енергетики Джо Садді з урядом прем’єр-міністра Навафа Салама. Садді бойкотує засідання кабінету міністрів, заявляючи, що уряд не реагує на його вимоги збільшити обсяги електропостачання, зменшити тягар витрат на пальне та врегулювати заборгованість перед державною електроенергетичною компанією.

Міністр, який є членом партії «Ліванські сили», на початку жовтня оголосив про бойкот засідань уряду. Минулого четверга до нього приєдналися троє колег по партії. Економіст і менеджер з досліджень аналітичного центру The Policy Initiative Самі Зугайб назвав бойкот політичним кроком, покликаним не допустити втрати суспільної підтримки.

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Тривала енергетична криза

Ліван роками потерпає від перебоїв з електроенергією, а після економічної та банківської кризи 2019 року державне постачання різко скоротилося. У Бейруті державна електрика раніше була доступна близько 21 години на добу, однак останніми роками її подають лише дві-чотири години, а в окремі дні електропостачання немає зовсім.

Експерти пов’язують кризу зі старою інфраструктурою, дорогим дизельним пальним і корупцією в енергетичному секторі. За прогнозом Світового банку, річна інфляція в Лівані цього року становитиме 17,5%. Катар підтвердив плани енергетичного партнерства з Ліваном, зокрема щодо сонячного проєкту. Reuters також повідомляв, що Доха запропонувала збудувати дві електростанції за три роки та укласти 20-річну угоду про постачання скрапленого природного газу.

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