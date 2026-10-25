Лівія відкрила родовище Аль-Рашад потужністю до 50 млн кубфутів на добу — Anadolu Agency

Лівія відкрила газове родовище Аль-Рашад на південь від східного міста Брега. Його виробнича потужність сягає до 50 млн кубічних футів газу на добу. Відкриття має посилити постачання газу для електростанцій і промислових секторів, повідомляє Anadolu Agency.

Відкриття родовища

Про відкриття під час церемонії з нагоди 65-ї річниці першого експорту лівійської сирої нафти оголосив голова Національної нафтової корпорації Лівії Масуд Сулейман.

За словами Сулеймана, введення родовища в експлуатацію є важливим доповненням для нафтогазового сектору та має зміцнити постачання газу для електростанцій і промисловості.

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Першу партію нафти Лівія експортувала через нафтовий термінал у Брезі 25 жовтня 1961 року. Ця поставка започаткувала вихід лівійської нафти на міжнародні ринки.

Видобуток газу

За даними Національної нафтової корпорації, Лівія видобуває близько 2,4 млрд кубічних футів природного газу на добу. Оцінки доведених запасів газу країни становлять від 53 трлн до 80 трлн кубічних футів.

Лівія експортує природний газ до Європи трубопроводами, а також використовує його всередині країни для виробництва електроенергії та потреб промислового сектору.

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