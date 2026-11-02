Лос-Анджелес заборонив видобуток нафти в місті — Deutsche Welle

Міська рада Лос-Анджелеса у США 28 жовтня схвалила постанову, що забороняє видобуток нафти в межах міста. Документ негайно припиняє видобуток, забороняє повторне буріння та поглиблення свердловин. Чинні операції з видобутку мають поступово припинити протягом наступних 20 років, повідомляє Deutsche Welle.

Рішення стосується сотень активних і тисяч неактивних свердловин у межах Лос-Анджелеса. Багато з них розташовані в робітничих районах. Президент міської ради Маркіс Гарріс-Доусон заявив, що в Південному Лос-Анджелесі компанії вели буріння через дорогу від житлових будинків.

Скарги жителів на забруднення

Місцеві активісти домагалися припинення міського видобутку нафти понад десять років. Жителі, які мешкають поблизу активних і неактивних свердловин, повідомляли про різкі запахи, головний біль, нудоту та проблеми з диханням.

Нафтові свердловини можуть виділяти токсичні речовини, зокрема бензол і сірководень. Дослідження пов’язують проживання поблизу місць видобутку з вищою частотою респіраторних захворювань і погіршенням функції легень. Активні та простоюючі свердловини також можуть викидати метан — потужний парниковий газ.

За законодавством Каліфорнії, свердловина вважається простоюючою, якщо не виробляла нафту два роки. На відміну від герметизованих свердловин, такі об’єкти потенційно можуть повернути в експлуатацію.

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Компанії готуються оскаржувати постанову

Міська рада вже схвалювала поступову відмову від видобутку нафти у 2022 році, але нафтові компанії оскаржили це рішення в суді. Галузеві об’єднання тоді домоглися висновку, що місто не має повноважень запроваджувати таку заборону. Згодом Каліфорнія ухвалила закон, який розширив можливості місцевої влади регулювати та обмежувати нафтогазові операції.

Генеральний директор Каліфорнійської незалежної нафтової асоціації Рок Зірман заявив Deutsche Welle, що енергетичні компанії готові оскаржити нову постанову. За його словами, асоціація вважає її незаконним вилученням приватної власності. Він також заявив, що заборона може посилити залежність жителів міста від імпортної нафти.

Проблема ліквідації свердловин

Після припинення видобутку оператори мають демонтувати обладнання та герметизувати свердловини. Близько 80% простоюючих свердловин у Лос-Анджелесі не працюють понад вісім років, а приблизно третина — понад століття. За даними CalGEM, у 2025 році агентство зібрало лише 1 млн доларів із 36 млн доларів штрафів.

За оцінкою Carbon Tracker, навіть якщо всі майбутні прибутки нафтових компаній Каліфорнії спрямувати на ліквідацію свердловин, штату все одно може бракувати 7 млрд доларів на ці роботи.

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