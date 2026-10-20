МЕА готове додатково вивільнити нафту з екстрених запасів — Asharq Al-Awsat

Міжнародне енергетичне агентство готове до додаткового вивільнення нафти з екстрених запасів країн-учасниць, якщо вони ухвалять відповідне рішення. Про це на конференції Financial Times у Лондоні, Велика Британія, заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Прискорення постачань дизеля

Минулого тижня МЕА вирішило прискорити вивільнення решти обсягів із рекордного рішення про використання екстрених запасів, погодженого країнами у березні. Зокрема, йдеться про понад 20 млн барелів дизельного пального, які планують якомога швидше спрямувати на ринок для збільшення пропозиції та стримування цін.

Біроль зазначив, що терміни вивільнення 20 млн барелів дизеля залежать від окремих держав. За його словами, обсяги й строки постачань визначатимуться рішеннями країн та ситуацією на зимових ринках. МЕА намагається прискорити ці поставки.

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Ціни на енергоносії

Воєнні дії в Ірані та російська агресія проти України, за даними видання, порушили постачання нафти й спричинили рекордні ціни на дизель на багатьох ринках. Це паливо є ключовим для вантажних перевезень, сільського господарства та промисловості.

У вівторок ціна нафти Brent перевищила 111 доларів за барель, досягнувши максимуму за п'ять місяців. Ф'ючерси на європейський дизель торгувалися на рівні 1482,25 долара за метричну тонну — майже на 4% вище, ніж до рішення МЕА, ухваленого у четвер.

У березні країни зобов'язалися вивільнити понад 400 млн барелів сирої нафти й нафтопродуктів. За словами Біроля, країни-учасниці вже вивільнили 80% цього обсягу.

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