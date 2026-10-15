На Кіпрі тиск на ціни пального, транспортні витрати та витрати бізнесу може зберігатися до 2027 року через напружену ситуацію на світовому нафтовому ринку. Про це з посиланням на останній звіт Міжнародного енергетичного агентства про ринок нафти повідомляє Cyprus Mail.

МЕА очікує, що пропозиція нафти не покриватиме попит до кінця 2026 року, а дефіцит дизеля та інших середніх дистилятів може тривати значну частину 2027-го. Для Кіпру, який залежить від імпорту нафтопродуктів, це означає ризик вищих витрат на імпорт і подальшу невизначеність щодо цін на пальне.

Запаси нафти скорочуються

Наприкінці вересня зафіксовані світові запаси нафти були на 509 млн барелів нижчими за довоєнний рівень, а наземні резерви опустилися до мінімуму щонайменше з 2016 року. Упродовж вересня сукупні запаси зменшилися приблизно на 10 млн барелів: додаткові 103 млн барелів у морських сховищах не компенсували скорочення наземних запасів на 113 млн барелів.

Агентство зазначило, що бойові дії на Близькому Сході можуть і надалі посилювати нестабільність енергетичного ринку до появи надлишку пропозиції у 2027 році.

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Дизель дорожчав через перебої з експортом

Особливе занепокоєння викликає ринок дизеля. У вересні світовий експорт цього пального був на 700 тис. барелів на добу меншим, ніж роком раніше. Скорочення постачань на 1,3 млн барелів на добу з Російської Федерації — держави-агресора — та країн Близького Сходу лише частково компенсували додаткові обсяги з інших джерел.

Експорт нафтопродуктів із Близького Сходу залишався нижчим за половину довоєнного рівня. У вересні гуртові ціни на дизель перевищували 200 доларів за барель у Сінгапурі та сягали близько 220 доларів у Європі й США. Хоча згодом ціни знизилися, вони все ще істотно вищі за докризові рівні.

МЕА прогнозує зростання переробки нафти у світі з 81,3 млн барелів на добу в жовтні до 84,6 млн барелів на добу в грудні 2026 року. Ринок дизеля, за оцінкою агентства, може повернутися до профіциту в першому кварталі 2027 року, однак суттєве поповнення виснажених запасів очікується не раніше другої половини року.

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