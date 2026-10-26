М’янма маскувала іранське авіапальне під дизель — Jerusalem Post

У М'янмі поставки іранського авіаційного пального оформлювали як дизельне. За даними Reuters, опублікованими Jerusalem Post, у грудні 2025 року підсанкційний США танкер Reef прибув до вод М'янми з приблизно 113 тисячами барелів пального.

М'янманський енергетичний брокер Dynamic Wave уклав із таїландською компанією Tawan-Oil Trading контракт на постачання нібито південноафриканського дизеля на 15,8 млн доларів. Дані ООН і компанії Vortexa не зафіксували торгівлі таким пальним між ПАР і М'янмою у 2025 році. Reuters, посилаючись на записи про перевезення, супутникові знімки та аналіз SynMax Intelligence, повідомив, що Reef доставив із іранського порту Бандар-Аббас авіапальне.

У 2023 році США запровадили цільові санкції проти галузі авіаційного пального М'янми. Покупці іранської нафти та пального також можуть потрапити під широкі американські санкції.

Документи регулятора

За кілька днів до прибуття Reef валютний регулятор М'янми повідомив клієнту Dynamic Wave, що видасть імпортні документи, де вантаж буде вказаний як дизель, а не авіаційне пальне. Reuters ознайомився з копією листа регулятора від 30 листопада, яку агентству передала організація Justice for Myanmar. У документі не пояснювали причину такого маркування.

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Лист також дозволяв Dynamic Wave та компанії National Energy Prime Aviation Services Company оплатити поставку Tawan. National Energy Prime Aviation Services Company частково належить уряду М'янми, підтримуваному військовими. Dynamic Wave, її клієнт, представники м'янманського військового уряду, валютного регулятора та МЗС Ірану не відповіли на запити Reuters щодо поставки.

Попередня поставка

У травні 2025 року Dynamic Wave уклала ще один контракт із Tawan на 202 тисячі барелів нібито південноафриканського дизеля вартістю 26 млн доларів. Умови передбачали переказ коштів на рахунок Tawan у Siam Commercial Bank. За даними Reuters, у накладній були невідповідності: густина пального відповідала характеристикам авіапального, а ціна була більш ніж на 50% вищою за світовий орієнтир для дизеля.

17 червня 2025 року танкер Noble зайшов до Янгона, перевозячи трохи менше 200 тисяч барелів авіапального для Dynamic Wave. SynMax Intelligence встановила за супутниковими знімками, що вантаж також завантажили в Бандар-Аббасі. Під час рейсу Noble передавав сигнали, які вказували порт Читтагонг у Бангладеш як пункт призначення. За даними Reuters, Іран був основним постачальником авіапального для м'янманських військових із жовтня 2024 року до грудня 2025 року.

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