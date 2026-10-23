Мінекономіки Японії поінформувало Кусіму про можливе дослідження — The Japan Times

У місті Кусіма в префектурі Міядзакі, Японія, представники Міністерства економіки, торгівлі та промисловості поінформували місцеву владу про можливе проведення документального дослідження для вибору місця остаточного захоронення високоактивних радіоактивних відходів атомних електростанцій. Мер Кусіми Коїті Такеда заявив, що міністерство не просило місто погодитися на дослідження і жодного рішення з цього питання не ухвалювали, повідомляє The Japan Times.

Перший етап відбору майданчика

Документальне дослідження є першим із трьох етапів процедури вибору майданчика для такого об’єкта. Міністерство може звернутися до Кусіми з проханням дозволити його проведення. У разі проведення дослідження воно триватиме близько двох років: фахівці вивчатимуть за геологічними картами та іншими документами потенційні ризики, пов’язані з вулканами й розломами.

Центральний уряд Японії у 2017 році включив Кусіму до карти наукових характеристик територій. До неї увійшли райони, де, за оцінкою влади, існує відносно висока ймовірність виявити сприятливі умови для розміщення об’єкта — зокрема за відсутності поблизу вулканів або активних розломів. Прибережне розташування міста також вважають сприятливим для транспортування.

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Дослідження у п’яти локаціях

Документальні дослідження вже завершили або продовжують у п’яти локаціях: містечку Сутцу та селі Камоенаї на Хоккайдо, містечку Генкай у префектурі Саґа, на острові Мінаміторісіма в архіпелазі Оґасавара та в місті Хітатіномія у префектурі Ібаракі.

Раніше цього року міністерство звернулося до села Оґасавара, до якого належить Мінаміторісіма, а також до Хітатіномії з проханням погодитися на такі дослідження. Обидва муніципалітети погодилися. Міністр економіки, торгівлі та промисловості Рьосей Акадзава відмовився коментувати зустріч у Кусімі, але заявив, що центральний уряд очолюватиме роботу зі збільшення кількості територій для документальних досліджень.

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