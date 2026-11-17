17 листопада Міністерство енергетики оприлюднило рекомендації, як зменшити навантаження на енергосистему та запобігти аваріям.

Українцям радять переносити використання потужної побутової техніки на години меншого споживання.

Пральні й посудомийні машини та бойлери рекомендують вмикати вдень або вночі, уникаючи пікових періодів — з 7:00 до 10:00 та з 16:00 до 23:00.

Також у Міненерго радять:

не встановлювати кондиціонери на мінімальну чи максимальну температуру;

користуватися потужними приладами — чайниками, прасками та фенами — по черзі, а не одночасно;

особливо ощадливо споживати електроенергію ввечері, коли навантаження на мережу зростає.

У відомстві пояснюють, що на енергосистему впливають пошкодження електростанцій і мереж внаслідок російських атак, а також залежність сонячної та вітрової генерації від погодних умов.

Джерело: Міністерство енергетики України.

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