Міненерго дали поради українцям, як ощадливіше споживати електроенергію
17 листопада Міністерство енергетики оприлюднило рекомендації, як зменшити навантаження на енергосистему та запобігти аваріям.
Українцям радять переносити використання потужної побутової техніки на години меншого споживання.
Пральні й посудомийні машини та бойлери рекомендують вмикати вдень або вночі, уникаючи пікових періодів — з 7:00 до 10:00 та з 16:00 до 23:00.
Також у Міненерго радять:
не встановлювати кондиціонери на мінімальну чи максимальну температуру;
користуватися потужними приладами — чайниками, прасками та фенами — по черзі, а не одночасно;
особливо ощадливо споживати електроенергію ввечері, коли навантаження на мережу зростає.
У відомстві пояснюють, що на енергосистему впливають пошкодження електростанцій і мереж внаслідок російських атак, а також залежність сонячної та вітрової генерації від погодних умов.
Джерело: Міністерство енергетики України.
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