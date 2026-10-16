Міненерго США надає до $4,4 млрд на перезапуск трьох АЕС — The Independent

Міністерство енергетики США надає до 4,4 млрд доларів позик для відновлення роботи трьох зупинених атомних електростанцій: Palisades у штаті Мічиган, Crane Clean Energy Center на майданчику Three Mile Island у Пенсильванії та Duane Arnold Energy Center в Айові. За даними The Independent, їхній перезапуск має відновити сукупну потужність 2,25 гігавата, якої може вистачити приблизно для двох мільйонів домогосподарств і підприємств.

Усі три станції закрили до завершення строку дії ліцензій, переважно через високу вартість виробленої ними електроенергії. Водночас попит на електрику зростає, зокрема через великі дата-центри. Адміністрація президента Дональда Трампа просуває використання ядерної енергетики для розвитку штучного інтелекту та промисловості, а також фінансує модернізацію чинних АЕС.

Контракти з технологічними компаніями

NextEra Energy та Google співпрацюють над перезапуском Duane Arnold на початку 2029 року. Генеральний директор NextEra Джон Кетчум заявив, що довгострокова угода з великим оператором дата-центрів дає змогу не перекладати витрати на побутових споживачів Айови.

Microsoft уклала угоду з Constellation Energy про закупівлю електроенергії після відновлення Crane Clean Energy Center. Constellation у 2024 році повідомила, що планує витратити 1,6 млрд доларів на перезапуск реактора за 20-річною угодою з Microsoft і розраховує ввести його в експлуатацію у 2027 році. Міністерство енергетики надало проєкту позику на 1 млрд доларів.

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Palisades найближча до перезапуску

Найдалі у відновленні просунулася АЕС Palisades, що працювала з 1971 до 2022 року. Компанія Holtec International придбала станцію та почала її демонтаж, однак здійснені роботи не були незворотними. У 2024 році адміністрація Джо Байдена схвалила позику на 1,5 млрд доларів для перезапуску об’єкта, а нинішня адміністрація продовжила виплати.

У серпні Holtec почала завантажувати ядерне паливо, але призупинила процес після того, як одна з паливних збірок нахилилася. Компанія має встановити причину цього. Угоди про закупівлю електроенергії передбачають введення Palisades в експлуатацію до березня 2027 року.

Експерт із ядерної інженерії Тодд Аллен зазначив, що відновлення реактора може бути швидшим і дешевшим за будівництво нового великого реактора. Водночас директор із безпеки ядерної енергетики Union of Concerned Scientists Едвін Лайман наголосив, що державне фінансування, на його думку, слід спрямовувати насамперед на усунення ризиків безпеки, зокрема пов’язаних із частішими екстремальними погодними явищами.

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