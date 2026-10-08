Міненерго закликало не публікувати фото та відео з місць ударів по енергетиці

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Міністерство енергетики закликало українців не поширювати фото та відео з місць російських влучань по енергетичній інфраструктурі.

У відомстві пояснили, що навіть окремі кадри можуть містити інформацію про місце удару, характер пошкоджень та перебіг ремонтних робіт. Ці дані можуть бути використані для коригування подальших атак.

Окрім цього, публікація таких матеріалів створює додаткові ризики для енергетиків, які працюють на пошкоджених об’єктах, та може ускладнювати їхню роботу.

У Міненерго просять не знімати й не публікувати пошкоджені об’єкти, переміщення ремонтних бригад та процес відновлення. Оперативну інформацію про наслідки атак і стан енергосистеми рекомендують отримувати лише з офіційних джерел.

Джерело: Міністерство енергетики України

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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