Країнам Асоціації держав Південно-Східної Азії можуть знадобитися роки, щоб підготуватися до нового великого збою в енергопостачанні. Про це в Сінгапурі заявила міністерка енергетики Філіппін Шарон Гарін, повідомляє Channel NewsAsia.

За її словами, державам регіону потрібно зміцнювати енергетичну інфраструктуру та створювати аварійні запаси палива. Хоча в АСЕАН існує домовленість про взаємодопомогу країн-членів у разі дефіциту постачань, не всі учасники об’єднання готові реагувати на нову кризу.

Гарін зазначила, що регіон досі стикається з невизначеністю щодо енергопостачання після перебоїв, спричинених конфліктом на Близькому Сході. Філіппіни, зокрема, почали будувати перший державний об’єкт для зберігання запасів палива та переглядають правила захисту споживачів від раптового зростання цін.

Енергомережа потребує двосторонніх домовленостей

Міністерка також наголосила, що розвиток регіональної електромережі ASEAN Power Grid залежатиме від окремих домовленостей між країнами про транскордонні з’єднання. Члени АСЕАН раніше досягли консенсусу щодо оновленого меморандуму про взаєморозуміння стосовно цієї мережі.

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Гарін назвала це важливим політичним сигналом, однак застерегла, що сам документ не означає негайного будівництва нових ліній електропередачі. Для Філіппін це може означати потребу в двосторонніх переговорах із Малайзією, Індонезією та Сінгапуром. Потенційне підводне з’єднання з Індонезією, за її словами, потребуватиме узгодження правил ціноутворення на електроенергію, маршруту інфраструктури та комерційної моделі проєкту.

Газ залишиться в енергобалансі

Попри наміри нарощувати відновлювану генерацію, Філіппіни зберігатимуть скраплений природний газ в енергетичному балансі. Гарін пояснила, що газові потужності мають забезпечувати гнучке виробництво електроенергії, коли сонячна або вітрова генерація недоступна.

Філіппіни планують довести частку відновлюваної енергії у виробництві електроенергії до 35% у 2030 році та до 50% у 2040 році. Водночас, за словами міністерки, для надійного електропостачання країна також збільшує використання природного газу.

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